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أكثر من 200 قضية منشورة لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 03:45 ص
أكثر من 200 قضية منشورة لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة
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محمد وليد الجموسي
 
 
قال رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة عماد الحزقي إنّ أكثر من 200 قضية تم نشرها لدى الهيئة في الأشهر الأخيرة من قبل عدد من منظمات المجتمع المدني وشركات خاصة ومواطنين للمطالبة بحقها في النفاذ إلى المعلومة.

وأوضح الحزقي أنّ هذه المطالب  تنم عن رغبة من المواطنين عن ممارسة حقّهم ومشاركتهم في الرقابة على الهياكل العمومية.  

وأشار إلى أنّ هذه المطالب تتعلّق بالتعرّف على ادارة الشأن العام، ومدى شفافية  اسناد الصفقات العمومية، واحترام الإجراءات القانونية بالنسبة إلى التراخيص  التي تم منحها لبعض الشركات.
كما تتعلق بقضايا تخصّ مجال الصحة والتعليم وغيرها. 

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