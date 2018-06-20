الحارس معز حسان يشكو من خلع في الكتف ومشاركته في المونديال انتهت

اكد الدكتور سهيل الشملي طبيب المنتخب التونسي لكرة القدم ان اصابة الحارس معز حسان تتمثل في خلع على مستوى الكتف مبينا انه تم بالتشاور مع مسؤولي فريقه "نيس" على عودته الى فرنسا لتلقي العلاج مشيرا الى ان مشاركته في المونديال انتهت.





واشار طبيب المنتخب في فيديو مسجل نشرته الجامعة التونسية لكرة القدم على موقعها الرسمي الى ان اللاعبين الذين خاضوا مباراة انقلترا اكتفوا باجراء حصة تدريبية خفيفة بالنزل لازالة الارهاق تحت اشراف المعدين البدنيين والمدلكين فيما تدربت بقية العناصر بشكل طبيعي بملعب ستورليت المخصص لتمارين المنتخب خلال هذا المونديال.





وتابع ان الحالة الصحية لعلي معلول مستقرة وقد تمكن من انهاء المباراة امام انقلترا ما يقيم الدليل على تخلصه من مخلفات الاصابة التي كان يعاني منها شانه في ذلك شان محمد امين بن عمر الذي استعاد كامل مؤهلاته البدنية ليصبح على ذمة الاطار الفني.





واضاف انه بالنسبة إلى صابر خليفة فقد احس باوجاع خفيفة واقد خضع مساء امس الى كشف اولي قبل ان يجري اليوم فحوصات معمقة اظهرت سلامته.





وكان معز حسان اضطر لمغادرة الميدان باكيا بعد مرور حوالي ربع ساعة من انطلاق مباراة انقلترا بعدما احس باوجاع في الكتف تاركا مكانه لزميله فاروق بن مصطفى.





وقد تمكن معز حسان خلال الدقائق التي لعبها من انقاذ مرماه من هدفين محققين امام كل من لينغارد وستونس



