قفصة: توقّعات ببلوغ إنتاج الفستق خلال الموسم الفلاحي الحالي 1500 طنّ

تشير تقديرات دائرة الانتاج النباتي التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة إلى أنّ إنتاج الجهة من الفستق خلال الموسم الفلاحي الحالي 2017 / 2018 لن يقلّ عن 1500 طنّ أي أكثر من ضعف إنتاج الموسم المنقضي الذي بلغ فيه إنتاج الجهة من هذا المنتوج 600 طنّ.





وتوقّع رئيس دائرة الانتاج النباتي عبد الستار غبطان في تصريح لمراسل (وات) بالجهة أن "تحتلّ ولاية قفصة هذا العام المرتبة الاولى على الصعيد الوطني في ترتيب المناطق المنتجة للفستق"، واشار إلى أن "تضاعف حجم إنتاج الفستق بجهة قفصة هذا الموسم يعود أساسا إلى نيل غراسات الفستق الكمّيات اللاّزمة من البرد اللّيلي الشتوي" .





من ناحية أخرى أفاد رئيس دائرة الانتاج النباتي أن "المعتديات الأكثر إنتاجا للفستق هذا الموسم هي قفصة الشمالية وقفصة الجنوبية وام العرائس وسيدي عيش"، واضاف أن موسم جني الفستق "فسينطلق أواخر شهر جويلية ليتواصل خلال شهر أوت".





يشار الى ان مساحات أشجار الفستق بولاية قفصة تمتدّ على مساحة 15 ألف و850 هك، 15 بالمائة منها من المساحات السقوية والبقية هي غراسات بعلية.



