تظاهرة بحي التضامن تحت عنوان "الإذاعة تعيش معاك مونديال ألأطفال"

تنظم "الإذاعة التونسية" و"الجامعة التونسية رياضة للجميع " تظاهرة كبرى بحي التضامن تحت عنوان "الإذاعة تعيش معاك مونديال ألأطفال" اليوم الأربعاء بالمركب الشبابي حي التضامن بداية من الساعة الرابعة مساء وذلك على هامش فعاليات كاس العالم وبمناسبة الذكرى الثمانين لانبعاث الاذاعة الوطنية.

ويشارك في هذه المبادرة أكثر من مائة طفل من أبناء الجهة في مقابلات لكرة القدم وورشات رياضية يتم خلالها تتويج الفائزين. ويتولى الأطفال التغطية الإعلامية من تعليق إذاعي وتصوير ونشر على المنصات الالكترونية، وتنشيط موسيقي.

وتبث الإذاعة التونسية مباشرة من استوديوهاتها على عين المكان حصة خاصة بمشاركات تونس في المونديال بحضور ثلة من كبار اللاعبين والرياضيين والمعلقين الذين واكبوا هذه المشاركات ويدير الحوار الاعلامي منذر الجبنياني.

وتفتح هذه التظاهرة أبوابها أمام الأطفال والأولياء لمواكبتها والتفاعل معها سواء بالحضور مباشرة او المشاركة عبر الهاتف او من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.



