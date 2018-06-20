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محكمة الاستئناف بسوسة تؤجل النظر مجددا في قضية مقتل لطفي نقض الى يوم 9 أكتوبر القادم

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 03:41 ص
محكمة الاستئناف بسوسة تؤجل النظر مجددا في قضية مقتل لطفي نقض الى يوم 9 أكتوبر القادم
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محمد وليد الجموسي
 
 
 
نظرت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بسوسة، اليوم الثلاثاء، مجددا في القضية المؤجلة المتعلقة بمقتل رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين والمنسق العام لحركة نداء تونس بتطاوين، لطفي نقض، وقررت تأجيل النظر في القضية مرة أخرى الى يوم 9 أكتوبر القادم، وفق ما أفاد به عضو هيئة القائمين بالحق الشخصي سهيل مديمغ.

وأوضح مديمغ، في تصريح لمراسل (وات) بسوسة، أن رئاسة المحكمة أجلت النظر في القضية بناء على طلب هيئة القائمين بالحق الشخصي وكذلك دفاع المتهمين الذين طالبوا بتأجيل الجلسة الى موعد لاحق قصد مزيد الإطلاع على ملفات القضية، ولاسيما التحريرات المكتبية الجديدة لأقوال الشهود وإعداد وسائل الدفاع الممكنة.

يذكر أن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بسوسة كانت قد انطلقت في النظر في قضيّة مقتل المنسق الجهوي لحركة نداء تونس بتطاوين لطفي نقض منذ يوم 28 فيفري 2017 وذلك بعد أن قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة في 14 نوفمبر 2016 بعدم سماع الدعوى في جريمة القتل العمد بالنسبة لجميع المتهمين بقتل المنسق العام لحركة نداء تونس ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بتطاوين.

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