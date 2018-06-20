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الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تطلق ابتداءا من اليوم الاربعاء حملة وطنية للاقتصاد في الوقود

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 03:40 ص
الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تطلق ابتداءا من اليوم الاربعاء حملة وطنية للاقتصاد في الوقود
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تطلق الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة الوطنية لتوزيع البترول، ابتداءا من اليوم الاربعاء، حملة وطنية للاقتصاد في الوقود وذلك بمحطات "عجيل" بكل من الحي الاولمبي (ولاية تونس) وبن عروس وباب سعدون وقمرت وبوسالم (ولاية جندوبة) وصفاقس.

ويحتل قطاع النقل المرتبة الاولى في استهلاك المواد النفطية بحوالي 55 بالمائة اي قرابة 12ر2 مليون طن مكافئ نفط لتصل الى حوالي 5 مليون طن مكافئ نفط سنويا في افق سنة 2030.

وارجعت وكالة التحكم في الطاقة ارتفاع الاستهلاك الى التطور السريع لاسطول السيارات حيث بلغ عدد السيارات المسجلة لدى مصالح وزارة النقل حوالي 2 مليون عربة سنة 2017 مقارنة ب73ر1 مليون عربة سنة 2013.

ويتضمن برنامج الحملة القيام بعمليات تشخيص مجانية للسيارات بمحطات عجيل مع تخصيص فنيين لمراقبة ضغط العجلات وتقديم النصائح لسياقة رشيدة ومتحكمة في الطاقة

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