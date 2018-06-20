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تأجيل النظر في قضية الشهيد شكري بلعيد إلى يوم 30 نوفمبر القادم

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 03:38 ص
تأجيل النظر في قضية الشهيد شكري بلعيد إلى يوم 30 نوفمبر القادم
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محمد وليد الجموسي
 
 
 
قررت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس المختصة بالنظر في الجرائم الإرهابية، خلال جلسة عقدتها  الثلاثاء، تأجيل النظر في قضية إغتيال الشهيد شكري بلعيد إلى يوم 30 نوفمبر القادم، وفق ما صرح به ل (وات) الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي.

يذكر أن السياسي المعارض شكري بلعيد، الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، أغتيل رميا بالرصاص يوم 6 فيفري 2013 أمام منزله الكائن بالمنزه السادس من ولاية أريانة.

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