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مونديال 2018: مباراة انجلترا امام تونس تحقق أكبر نسبة مشاهدة في بريطانيا

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 03:37 ص
مونديال 2018: مباراة انجلترا امام تونس تحقق أكبر نسبة مشاهدة في بريطانيا
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حققت مباراة المنتخب الإنجليزي ضد نظيره التونسي في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا, نسبة مشاهدة وصلت لذروتها بـ 18.3 مليون مشاهد, كأكبر نسبة مشاهدة يحققها التلفزيون البريطاني خلال السنة الجارية, وفق ما أعلنت عنه مجموعة "بي بي سي" الثلاثاء.

وأوضحت القناة, التي تبث منافسات المونديال الى جانب القناة المنافسة "إي تي في" أن اللقاء الذي جرى مساء أمس الاثنين في "فولفوغراد" حقق نسبة مشاهدة متوسطة بلغت 13.7 مليون مشاهد وبلغت المشاهدة ذروتها خلال الدقائق الأخيرة بـ 18.3 مليون مشاهد, وهو ما يمثل 69 في المائة من مجموع المشاهدين.

وحقق اللقاء, الذي تمكن منتخب الأسود الثلاثة من حسمه عن طريق ثنائية هاري كين (2-1), نسبة مشاهدة تفوق تلك المسجلة خلال عرض زفاف الأمير "هاري" و الممثلة الأمريكية السابقة "ميغان ميركل"يوم 19 ماي الماضي. كما حققت المباراة أفضل نسبة مشاهدة على الأنترنيت على موقع القناة بمجموع 3 ملايين مشاهدة.

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