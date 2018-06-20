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الاتحاد الاوروبي: هبة عينية بقيمة 350 الف د لفائدة عديد الجمعيات

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 03:37 ص
الاتحاد الاوروبي: هبة عينية بقيمة 350 الف د لفائدة عديد الجمعيات
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محمد وليد الجموسي
 
 
 
 أفادت المكلفة بالشؤون السياسية لدى بعثة الاتحاد الاوروبي بتونس، كاترينا لينوان انه تم منح هبة عينية بقيمة 350 الف د لفائدة 5 جمعيات.

واضافت خلال ندوة صحفية انعقدت الثلاثاء بتونس العاصمة انه تم تسليم المعدات والمساعدات لعديد الجمعيات اثر انتهاء عمل بعثة مراقبة الانتخابات البلدية بتونس بمشاركة 200 ملاحظ.

واكدت ان الجمعيات المستفيدة بهذه المساعدات هي بالاساس تعمل في مجال الناشئة والشباب وذوي الاحتياجات الخصوصية وذات صلة بالفضاءات التربوية والثقافية ودور الشباب في كامل تراب الجمهورية التونسية، خاصة وان الانتخابات البلدية هي محلية وتكرس لسياسات تنمية القرب.

وأوضح المدير العام للتكنولوجيات في التربية التابعة لوزارة التربية، مهدي الزين ان الهبة التي قدمها الاتحاد الاوروبي تتمثل في مجموعة من الحواسيب المحمولة والوسائل الرقمية لفائدة المدارس المنخرطة في برنامج "اي توننغ".

وأضاف ان هذا البرنامج يندرج في اطار برامج التوأمة الرقمية حيث شمل 700 مدرسة وقرابة الف مدرس و700 مشروع، مبينا ان المعدات ستنتفع بها تحديدا المدارس التي تشكو النقص في التجهيزات.

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