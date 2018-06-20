تونس تحرز نقطتين اضافيتين في مجال الشفافية الجبائية وتتاهل للانخراط في برنامج شراكة الحكومة المفتوحة

أحرزت تونس نقطتين اضافيتين في مجال الشفافية الجبائية، وفق ما اعلنه برنامج شراكة الحكومة المفتوحة برئاسة الحكومة، الثلاثاء.





وقد تبين، على اثر مراجعة تقرير التدقيق حول تونس لسنة 2016، انها تستجيب للمعايير الدولية التي تمكنها من احراز نقطتين اضافيتين في ما يتعلق بالشفافية الجبائية، حسب ما أكده البرنامج من واشنطن.





ويرتفع رصيد تونس، على هذا الاساس، الى 13 نقطة من مجمل 16 نقطة ممكنة تؤهل للانخراط في برنامج شراكة الحكومة المفتوحة وتستجيب بالتالي بنسبة 81 بالمائة للمعايير الاساسية للانخراط في هذا البرنامج متجاوزة بست نقاط نسبة 75 بالمائة الحد الادنى.





واعلن البرنامج انه سيصدر في الايام القليلة القادمة بيانا تفصيليا حول هذا الاجراء.







