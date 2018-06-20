ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تونس تحرز نقطتين اضافيتين في مجال الشفافية الجبائية وتتاهل للانخراط في برنامج شراكة الحكومة المفتوحة

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 03:36 ص
تونس تحرز نقطتين اضافيتين في مجال الشفافية الجبائية وتتاهل للانخراط في برنامج شراكة الحكومة المفتوحة
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
 أحرزت تونس نقطتين اضافيتين في مجال الشفافية الجبائية، وفق ما اعلنه برنامج شراكة الحكومة المفتوحة برئاسة الحكومة، الثلاثاء.

وقد تبين، على اثر مراجعة تقرير التدقيق حول تونس لسنة 2016، انها تستجيب للمعايير الدولية التي تمكنها من احراز نقطتين اضافيتين في ما يتعلق بالشفافية الجبائية، حسب ما أكده البرنامج من واشنطن.

ويرتفع رصيد تونس، على هذا الاساس، الى 13 نقطة من مجمل 16 نقطة ممكنة تؤهل للانخراط في برنامج شراكة الحكومة المفتوحة وتستجيب بالتالي بنسبة 81 بالمائة للمعايير الاساسية للانخراط في هذا البرنامج متجاوزة بست نقاط نسبة 75 بالمائة الحد الادنى. 

واعلن البرنامج انه سيصدر في الايام القليلة القادمة بيانا تفصيليا حول هذا الاجراء.


طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
البرتغال
-
x
14:00
-
المغرب
أوروجواي
-
x
17:00
-
السعودية
إيران
-
x
20:00
-
أسبانيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/20/2018 4:50:26 AM