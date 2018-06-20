القصرين : إفتتاح الدورة الأولى من تظاهرة أيام تالة للنحت على الرخام

افتتحت الثلاثاء بمركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل في معتمدية تالة من ولاية القصرين الدورة الأولى من تظاهرة ايام تالة للنحت





على الرخام التي تنظمها جمعية ابداع بتونس بالتعاون مع اتحاد الفنانين التشكليلين التونسين وبمشاركة نحاتين من تونس و الجزائر .





وتمتد التظاهرة على مدى ستة أيام بداية من اليوم والى غاية يوم الأحد 24 جوان الجاري حيث ستختتم بعرض للمنحوتات المنجزة في إطار ورشات المهرجان وبتكريم الفنانين المشاركين .





و يهدف بالأساس إلى تثمين منتوج تالة من الرخام ذي الجودة العالية واعطائه قيمة فنية وجمالية علاوة على إحداث حركية وديناميكية ثقافية واقتصادية واجتماعية بالمنطقة والتعريف بما تزخر به جهة القصرين ككل من موارد طبيعية هامة لاسيما المقاطع الرخامية إلى جانب التعريف بالنحاتين التونسيين وغرس فن النحت في صفوف الاطفال والشباب .



