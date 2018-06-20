لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان تقرر الاستماع إلى وزير الداخلية بالنيابة والوزير المقال والناطق باسم الحكومة

قررت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان الاستماع يوم الاثنين المقبل إلى كل من وزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي ووزير الداخلية المقال لطفي براهم والناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، وذلك إثر إقالة الوزير لطفي براهم وما تبعها من تعيينات ونقل في سلك الأمن.





وأكد نواب اللجنة، في اجتماعهم عشية الثلاثاء، أنه يتوجب على الحكومة تقديم إيضاحات للرأي العام التونسي بخصوص "كل الأقاويل التي تروج عن محاولة انقلاب وتوضيح أسباب النقل والتحويرات في صفوف المسؤولين الأمنيين في هذا الوقت بالذات".



