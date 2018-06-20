عبدالظاهر السقا: "إحنا بنروح صدفة لجون المنافس"



وأضاف "السقا"، في تصريحات تلفزيونية، تعليقا على هزيمة مصر من روسيا، أن من أسهل الأمور في الملعب هو الدفاع، ولكن الشيء الصعب هو الانتقال إلى الهجوم.



وتابع نجم منتخب مصر السابق، أنه يجب دراسة الأرقام التي حققها المدير الفني هيتكور كوبر، وهل سيستمر مع المنتخب أم لا.

قال عبدالظاهر السقا، نجم منتخب مصر السابق، إن المنتخب المصري كان ضعيفا من الناحية الهجومية، معقبا: "احنا بنروح صدفة لجون المنافس".