بيكرمان: من الصعب أن تفقد لاعبا مؤثرا في بداية مباراة

علق بيكرمان المدير الفني لكولومبيا، على الهزيمة المفاجئة أمام اليابان بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات بنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وقال بيكرمان في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "كنا نتوقع أمر مختلف وهو الفوز في بداية البطولة ولكن هنالك جانب إيجابي من هذا اللقاء بحيث نافسنا بالمباراة وقمنا بردة فعل جيدة ضد اليابان بحيث يمكننا تعويض هذه الخسارة".

واختتم: "في العادة أنت تلعب ١١ ضد ١١ وحينما تخسر لاعب بأول ٣ دقائق فهذا غير سهل للغاية".