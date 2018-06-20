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رينارد يكشف طريقة إيقاف رونالدو

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 02:39 ص
رينارد يكشف طريقة إيقاف رونالدو
رونالدو
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ريهام عبد المحسن
 

كشف هيرفي رينارد المدير الفني للمغرب قبل مواجهة البرتغال، اليوم الأربعاء، في كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا طريقة إيقاف نجمها كريستيانو رونالدو.

 

وعن الذي افتقدته المغرب ضد إيران في المباراة الأولى، قال رينارد: "كنا نفقد الفاعلية، إيران لم تقم بالتسديد بمرمانا في الشوط الثاني ولكننا سجلنا الهدف لهم".

 

وأضاف: "إذا لم تخني الذاكرة، كريستيانو كان مصابا في النهائي ضد فرنسا وزملاؤه حققوا البطولة بطريقة مختلفة، إن حصلت الفرصة لمواجهة كريستيانو فعليك أن تكون بأفضل حالاتك".

 

واختتم رينارد تصريحاته قائلاً: " كريستيانو هو لاعب مميز غير عادي وربما هذه الكلمة غير كافية ولكن علينا القيام بكل شيئ لنجعله يقدم مباراة بمستوى أقل".

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