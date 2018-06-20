مدرب بولندا يعلق على الخسارة من السنغال

كشف نافالكا المدير الفني لبولندا، أسباب الهزيمة من السنغال بهدفين مقابل هدف في أولى مواجهاتهم في كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا.

وقال نافالكا في تصريحات صحفية عقب المباراة: "لقد لعبنا بشكل جيد بعد الشوط الأول ولكن هذا لم يكن كافياً، نحن غير سعداء لأننا استقبلنا هدفين عبر أخطاء قمنا نحن بإرتكابها".

واختتم: "كنا نملك خطة ولكن أن تملك خطة فهذا شيئ وأن تطبقها في الملعب فهذا شيئ آخر، بالنهاية النتيجة هي التي تحتسب".