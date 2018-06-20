وفاء عامر تتصدر استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثلة في رمضان 2018
الأربعاء 20/يونيو/2018 - 02:28 ص
سارة إبراهيم
تصدرت النجمة وفاء عامر، نتائج استفتاء "الفجر الفني" للأفضل في شهر رمضان 2018، كأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "نسر الصعيد"، وحصلت على 165 ألف و273 صوت، بنسبة 68.43% من إجمالي أصوات الجمهور.
وحصلت الفنانة نجلاء بدر، عن مسلسل "أمر واقع"، على المركز الثاني، محققة 48 ألف و283 صوت، بنسبة 19.99، بينما حصلت الفنانة نيكول سابا، عن مسلسل "الهيبة العودة"، على المركز الثالث، محققة 9 آلاف و135 صوت، بنسبة 3.78% من إجمالي الأصوات.
"نسر الصعيد" من بطولة محمد رمضان، وفاء عامر، درة، سيد رجب، عائشة بن أحمد، عايدة رياض، مها أبو عوف، صبري عبدالمنعم، محمد حاتم، أحمد خالد صالح، محمد عز، وعدد آخر من النجوم، من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج ياسر سامي.
المزيد عن: وفاء عامر نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات استفتاء أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama