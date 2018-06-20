وفاء عامر تتصدر استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثلة في رمضان 2018

تصدرت النجمة وفاء عامر، نتائج استفتاء "الفجر الفني" للأفضل في شهر رمضان 2018، كأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "نسر الصعيد"، وحصلت على 165 ألف و273 صوت، بنسبة 68.43% من إجمالي أصوات الجمهور.





وحصلت الفنانة نجلاء بدر، عن مسلسل "أمر واقع"، على المركز الثاني، محققة 48 ألف و283 صوت، بنسبة 19.99، بينما حصلت الفنانة نيكول سابا، عن مسلسل "الهيبة العودة"، على المركز الثالث، محققة 9 آلاف و135 صوت، بنسبة 3.78% من إجمالي الأصوات.



