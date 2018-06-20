من بينهم كوبر وبيزي.. ظهور مخيب للمدربين الأرجنتينيين في كأس العالم

تشهد بطولة كأس العالم المقامة في الفترة الحالية بروسيا، تواجد خمسة مدربين من مواليد الأرجنتين لأول مرة في تاريخ المونديال وهم؛ هيكتور كوبر، خورخي سامباولي، خوان أنطونيو بيزي، ريكاردو جاريكا، خوسيه بيكرمان.

لم يحقق أي مدرب من هؤلاء الفوز في مرحلة المجموعات حتى الآن، حيثُ خسر كوبر مع مصر مباراتين أمام أوروجواي وروسيا، أيضًا هُزم بيزي مدرب السعودية من روسيا بخماسية نظيفة، وتلقى جاريكا خسارة بصعوبة مع بيرو من الدنمارك، أما بيكرمان فقد صدم العالم بخسارة كولومبيا أمام اليابان.

بينما حقق سامباولي مع الأرجنتين تعادلا إيجابيا بطعم الخسارة أمام منتخب آيسلندا بهدف لكلًا منهما.