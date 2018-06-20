ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شاهد.. رأي حسام حسن في محمد صلاح بمباراة روسيا (فيديو)

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 07:54 ص
شاهد.. رأي حسام حسن في محمد صلاح بمباراة روسيا (فيديو)
حسام حسن
طباعة
نعيم يوسف
 
قال حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، إن المصري الدولي محمد صلاح، كان من الطبيعي أن يكون قلقلا ومتخوفا من مباراة روسيا، نظرا لأنه عائد من الإصابة.

وقال حسن، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر فضائية "mbc"، مساء الثلاثاء، أن جرأته في التصدي لضربة الجزاء، شيء إيجابي، وقوة وجوده في الملعب له أهمية كبيرة.

وأضاف المدير الفني للنادي المصري البورسعيد، أن هذه هي أول مباراة لمحمد صلاح في كأس العالم، لأنه لم يلعب المباراة الأولى.

المزيد عن: محمد صلاح مباراة روسيا مباراة حسام حسن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
البرتغال
-
x
14:00
-
المغرب
أوروجواي
-
x
17:00
-
السعودية
إيران
-
x
20:00
-
أسبانيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/20/2018 7:50:04 AM