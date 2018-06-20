شاهد.. رأي حسام حسن في محمد صلاح بمباراة روسيا (فيديو)



وقال حسن، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر فضائية "mbc"، مساء الثلاثاء، أن جرأته في التصدي لضربة الجزاء، شيء إيجابي، وقوة وجوده في الملعب له أهمية كبيرة.



وأضاف المدير الفني للنادي المصري البورسعيد، أن هذه هي أول مباراة لمحمد صلاح في كأس العالم، لأنه لم يلعب المباراة الأولى.





قال حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، إن المصري الدولي محمد صلاح، كان من الطبيعي أن يكون قلقلا ومتخوفا من مباراة روسيا، نظرا لأنه عائد من الإصابة.