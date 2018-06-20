محمد رمضان يتصدر استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثل في رمضان 2018
الأربعاء 20/يونيو/2018 - 02:15 ص
سارة إبراهيم
تصدر النجم محمد رمضان، نتائج استفتاء "الفجر الفني" للأفضل في شهر رمضان 2018، كأفضل ممثل عن دوره في مسلسل "نسر الصعيد"، وحصل على 60 ألف و922 صوت، بنسبة 65.44% من إجمالي أصوات الجمهور.
وحصل النجم خالد سليم، عن مسلسل "رسايل"، على المركز الثاني، محققاً 9 آلاف و152 صوت، بنسبة 9.83%، بينما حصل الفنان ياسر جلال، عن مسلسل "رحيم"، على المركز الثالث، محققاً 7 آلاف و477 صوت، بنسبة 8.03% من إجمالي الأصوات.
"نسر الصعيد" من بطولة محمد رمضان، وفاء عامر، درة، سيد رجب، عائشة بن أحمد، عايدة رياض، مها أبو عوف، صبري عبدالمنعم، محمد حاتم، أحمد خالد صالح، محمد عز، وعدد آخر من النجوم، من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج ياسر سامي.
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