عاجل.. حقيقة استبعاد عصام الحضري من مباراة السعودية

نفى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، كل ما تردد حول استبعاد عصام الحضري حارس مرمى المنتخب، من نهائيات كأس العالم.

وأثيرت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، أن الحضري اختلق أزمة داخل صفوف الفراعنة بسبب جلوسه احتياطيًا للحارس محمد الشناوي، بمباراة روسيا التي أقيمت مساء أمس.

وأكدت بعثة المنتخب على إلتزام حارس التعاون السعودي، بتعليمات الجهاز الفني وعدم إفتعال أي مشاكل بل وقدم كل الدعم للشناوي متمنيًا له التوفيق.

وتلقى المنتخب الوطني هزيمة قاسية أمام المنتخب الروسي، بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب سان بطرسبرج، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم.