"نسر الصعيد" يتصدر استفتاء "الفجر الفني" كأفضل مسلسل في رمضان 2018

تصدر مسلسل "نسر الصعيد" للنجم محمد رمضان، نتائج استفتاء "الفجر الفني" للأفضل في شهر رمضان 2018، وحصل المسلسل على 39 ألف و127 صوت، بنسبة 44.46% من إجمالي أصوات الجمهور.





وجاء في المركز الثاني، مسلسل "رحيم" للنجم ياسر جلال، محققاً 7 آلاف و496 صوت، بنسبة 8.52%، وحصل مسلسل "كلبش2" للنجم أمير كرارة، على المركز الثالث، محققاً 6 آلاف و141 صوت، بنسبة 6.98% من إجمالي الأصوات.





"نسر الصعيد" من بطولة محمد رمضان، وفاء عامر، درة، سيد رجب، عائشة بن أحمد، عايدة رياض، مها أبو عوف، صبري عبدالمنعم، محمد حاتم، أحمد خالد صالح، محمد عز، وعدد آخر من النجوم، من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج ياسر سامي.