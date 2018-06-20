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أمير كرارة لـ مهاجمي أحمد فتحي: "نسيتوا دا مين يا ناس ما لهاش عزيز"

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 01:46 ص
أمير كرارة لـ مهاجمي أحمد فتحي: نسيتوا دا مين يا ناس ما لهاش عزيز
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الفجر الفني
 

انتقد الفنان أمير كرارة، كم الهجوم الذي تعرض له أحمد فتحي لاعب المنتخب الوطني وذلك بعد تسببه في أول هدف روسي في الشباك المصرية. 

ونشر كرارة صورة فتحي عبر حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير: "إنستجرام" معلقًا عليها: " نسيتوا دا مين يا ناس ما لهاش عزيز،، ده احسن لاعب في مصر".

كان المنتخب الوطني تعرض للهزيمة الثانية أمام المنتخب الروسي بثلاثة أهداف لهدف ضمن مبارايات المجموعة الأولى في نهائيات كأس العالم ٢٠١٨ المقامة بروسيا.





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