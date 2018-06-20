موعد مباراة البرتغال والمغرب بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يسعى متتخب البرتغال، ومنتخب المغرب، في الفوز بالمواجهة التي ستجمع بينهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم في روسيا.

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات بي إن سبورت Max HD الرياضية.

وتضم المجموعة الثانية مع منتخبي البرتغال والمغرب، منتخب إيران الذي يملك بعض اللاعبين المميزين، ومنتخب إسبانيا المرشح للفوز ببطولة كأس العالم.

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