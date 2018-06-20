ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

موعد مباراة البرتغال والمغرب بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 01:38 ص
موعد مباراة البرتغال والمغرب بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
البرتغال
طباعة
أحمد عصام
 

يسعى متتخب البرتغال، ومنتخب المغرب، في الفوز بالمواجهة التي ستجمع بينهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم في روسيا.

 

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات بي إن سبورت Max HD الرياضية.

 

وتضم المجموعة الثانية مع منتخبي البرتغال والمغرب، منتخب إيران الذي يملك بعض اللاعبين المميزين، ومنتخب إسبانيا المرشح للفوز ببطولة كأس العالم.

 

تابع مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم على موقع الفجر الرياضي.

المزيد عن: موعد مباراة رياضة القنوات الناقلة البرتغال والمغرب الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تستطيع مصر التأهل إلى دور الـ16 بمونديال روسيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
البرتغال
-
x
14:00
-
المغرب
أوروجواي
-
x
17:00
-
السعودية
إيران
-
x
20:00
-
أسبانيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/20/2018 3:10:04 AM