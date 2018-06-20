التحالف العربي يعلن رسميا تحرير مطار الحديدة

أعلن العميد الركن عبد السلام الشحي، قائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربي، تحرير مطار الحديدة.





وقال الشحي إن تحرير مطار الحديدة "هو جزء من خطة متكاملة التحرير كامل المدينة"، بحسب تصريحاته لـ"سكاي نيوز".





وأضاف أن المساعدات الإنسانية ستتدفق إلى الحديدة بالتوازي مع العملية العسكرية، مشيرا إلى أن "العمليات العسكرية متواصلة وفق الخطط الموضوعة".





وتابع "نحن نستهدف الأهداف العسكرية فقط ونتجنب الأهداف المدنية، وميليشيات الحوثي تستخدم المدنيين دروعا بشرية".





وكان قائد اللواء الأول بقوات العمالقة، العميد رائد الحبهي، أعلن أن قواته نجحت في السيطرة التامة على مطار الحديدة، وبدأت في تطيره من الألغام.





وقال إن قواته "تنتظر ساعة الصفر لدخول مدينة الحديدة في الأيام القليلة القادمة، بعد نجاحها في تحرير المطار الاستراتيجي".





وكان المتحدث باسم الجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي، قال إن عملية تحرير مدينة الحديدة، غربي اليمن، ستكون خاطفة وسريعة.





وأضاف أن العملية تتم سريعا "في ظل وجود قوات مدربة على القتال في المدن ووسط المباني والتي ستجنب المدنيين كافة الإشكالات التي أرداتها المليشيات الحوثية".





وأشار مجلي في تصريحات خاصة لوكالة سبوتنيك إلى أن عملية تحرير الحديدة "الهدف الاستراتيجي لها هو تحرير الميناء".





وتابع أن هذه "العملية ستكون خاطفة وسريعة، مع وجود قوات مدربة على القتال في المباني والمدن وتجنيب المدنيين الإشكالات التي أرادتها المليشيات الانقلابية الحوثية".



