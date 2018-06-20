١٣ معلومة عن نيكول كيدمان في عيد ميلادها

تحتفل الفنانة الأسترالية نيكول كيدمان، اليوم الأربعاء، بعيد ميلادها الحادي والخمسين.

وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ١٣ معلومات عنها:-

١- ولدت نيكول ماري كيدمان 20 يونيو، 1967، في الولايات المتحدة.

٢- والدها هو الدكتور أنتوني ديفيد كيدمان ووالدتها هي جانيل آن ماكنيل، وهم من أصول اسكتلندية وآيرلندية.





٣- لدى نيكول كيدمان أخت أصغر ولدت في 1970، تدعى أنطونيا.





٤- درست نيكول كيدمان الباليه في سن الرابعة، كما درست في مسرح سيدني الأسترالي للشباب، ثمّ في مسرح شارع فيليب، حيث تخصّصت في إنتاج الصوت وتاريخ المسرح.



٥- كان ظهورها الأول على الشاشات في فيديو كليب أغنية بات ويلسون "Bop Girl".



٦- ظهرت بعد ذلك في العديد من الأفلام والمسلسلات.





٧- رشحت للعديد من الجوائز، وفازت بالاوسكار عام 2003 عن فيلم The Hours.





٨- اختيرت سفيرة لمنظمة الأمم المتحدة في قضايا المرأة للنوايا الحسنة في أستراليا منذ عام 1994. ومنحتها الأمم المتحدة المرتبة الشرفية "مواطن العالم" عام 2004.





٩- في 26 يناير 2006 حصلت على شرف أستراليا المدني الأعلى.





١٠- قامت نيكول كيدمان بالعديد من حملات التوعية ضد سرطان الثدي الذي عانت منه والدتها.





١١- تزوجت نيكول كيدمان الممثل الأمريكي توم كروز، لكنهما انفصلا في عام 2001.





١٢- تزوجت مرة ثانية من المغني الأسترالي كيث أوربان.





١٣- لدى نيكول كيدمان أربع أبناء اثنين بالتبني مع زوجها الأول توم كروز وهما كونور وايزبيلا، واثنين من زوجها الثاني كيث أوربان وهما صاندي وفايث.











