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١٣ معلومة عن نيكول كيدمان في عيد ميلادها

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 01:32 ص
١٣ معلومة عن نيكول كيدمان في عيد ميلادها
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شيماء عطية
 


تحتفل الفنانة الأسترالية نيكول كيدمان، اليوم الأربعاء، بعيد ميلادها الحادي والخمسين.


وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ١٣ معلومات عنها:-


١- ولدت نيكول ماري كيدمان 20 يونيو، 1967، في الولايات المتحدة.


٢- والدها هو الدكتور أنتوني ديفيد كيدمان ووالدتها هي جانيل آن ماكنيل، وهم من أصول اسكتلندية وآيرلندية.


٣- لدى نيكول كيدمان أخت أصغر ولدت في 1970، تدعى أنطونيا.


٤- درست نيكول كيدمان الباليه في سن الرابعة، كما درست في مسرح سيدني الأسترالي للشباب، ثمّ في مسرح شارع فيليب، حيث تخصّصت في إنتاج الصوت وتاريخ المسرح.


٥- كان ظهورها الأول على الشاشات في فيديو كليب أغنية بات ويلسون "Bop Girl".


٦- ظهرت بعد ذلك في العديد من الأفلام والمسلسلات.


٧- رشحت للعديد من الجوائز، وفازت بالاوسكار عام 2003 عن فيلم The Hours.


٨-  اختيرت سفيرة لمنظمة الأمم المتحدة في قضايا المرأة للنوايا الحسنة في أستراليا منذ عام 1994. ومنحتها الأمم المتحدة المرتبة الشرفية "مواطن العالم" عام 2004.


٩- في 26 يناير 2006 حصلت على شرف أستراليا المدني الأعلى.


١٠- قامت نيكول كيدمان بالعديد من حملات التوعية ضد سرطان الثدي الذي عانت منه والدتها.


١١- تزوجت نيكول كيدمان الممثل الأمريكي توم كروز، لكنهما انفصلا في عام 2001.


١٢- تزوجت مرة ثانية من المغني الأسترالي كيث أوربان.


١٣- لدى نيكول كيدمان أربع أبناء اثنين بالتبني مع زوجها الأول توم كروز وهما كونور وايزبيلا، واثنين من زوجها الثاني كيث أوربان وهما صاندي وفايث.




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