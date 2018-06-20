ثنائي إفريقي في تدريبات سمنود

شهد مران فريق سمنود تحت قيادة محمد رمضان المدير الفني، خضوع ثنائي إفريقي للاختبار، للوقوف على مستواهم تمهيداً للتعاقد معهما استعدادا للموسم المقبل من القسم الثالث.

كما حضر المران مجلس الإدارة برئاسة حسام غنيمة، وعدد من الجماهير لمؤازرة الفريق وتشجيعهم ومطالبتهم بالصعود إلى دوري القسم الثاني.

يذكر أن سمنود تعاقدت مع 4 صفقات جديدة وهم سعود حسين، وصلاح عبدالله، ومحمود الشريف، ومحمود صلاح، ويحق للنادي بضم لاعب إفريقي فقط بالقسم الثالث، وفقا للوائح اتحاد الكرة، ويسعى النادي لتعزيز صفوف الفريق بالمفاوضات مع أكثر من لاعب.