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خبير: انسحاب أمريكا من مجلس حقوق الإنسان الدولي سيحدث فوضى

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 05:25 ص
خبير: انسحاب أمريكا من مجلس حقوق الإنسان الدولي سيحدث فوضى
الدكتور عصام عبدالله
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور عصام عبدالله، الخبير في السياسة الخارجية الأمريكية، إنه حتى الآن لم يتأسس نظام دولي جديد، وربما هذا هو سبب ارتباك العلاقات الدولية، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي يرفع شعار "أمريكا أولا".

وأضاف "عبدالله"، في مداخلة مع قناة "ON Live"، أن الأيام القادمة ستشهد تصعيدا، خاصة وأن هناك منظومة موازية لحقوق الإنسان، وهذه المواجهة تجعل أمريكا في مواجهة مفتوحة على عدة جبهات.

وتابع الخبير في السياسة الأمريكية، أن انسحاب أمريكا من مجلس حقوق الإنسان الدولي، سيحدث نوع من الفوضى، وستكون هناك مواجهات وتحركات، حين تصدر الأمم المتحدة قرار ما ستعاقب أمريكا من أصدرو هذا القرار لأنه يتعارض مع مصالح أمريكا.

وشدد على أن مسألة حقوق الإنسان توظفها الولايات المتحدة توظيفا سياسيا، وليس للحقوق والحريات، بل للضغط على الحكومات.
المزيد عن: حقوق الإنسان الولايات المتحدة الأمم المتحدة
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