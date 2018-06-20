تصريح مفاجئ من مدرب البرتغال قبل موقعة المغرب بالمونديال

كشف فرناندو سانتوس المدير الفني للبرتغال، سر احتفال نجم الفريق كريستيانو رونالدو بأحد أهدافه في إسبانيا.

وقال سانتوس في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل مباراتهم مع المغرب، والمقرر إقامتها عصر اليوم الأربعاء بالمونديال: "إنها إيماءة عادية في البرتغال".

وأضاف: "بالطبع رونالدو أضاف قيمة للمنتخب البرتغالي ولكن هناك أيضا 22 لاعبا بالقائمة".

واختتم سانتوس تصريحاته قائلاً: "علينا أن نفرض أسلوبنا وتقديم أفضل ما لدينا، إنها مباراة مهمة لأن شيئا لم يحسم بعد في المجموعة".

يذكر أن رونالدو سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) وقاد المنتخب البرتغالي للتعادل مع المنتخب الإسباني 3/3 في الجولة الأولى من كأس العالم.