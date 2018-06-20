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هل سيوافق حسام حسن على تدريب المنتخب الوطني؟.. شاهد رده (فيديو)

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 01:20 ص
هل سيوافق حسام حسن على تدريب المنتخب الوطني؟.. شاهد رده (فيديو)
حسام حسن
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جهاد جمال
 
أكد حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، إنه كان بإمكان المنتخب المصري أن يصعد لكأس العالم بمدير فني مصري.

وقال حسن، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر فضائية "mbc"، مساء الثلاثاء، إنه لو كان عرض عليه تدريب المنتخب المصري لوافق على الفور، مؤكدًا أنه لو عرض عليه اتحاد الكرة تدريب المنتخب بعد كأس العالم سيوافق.

وأضاف المدير الفني للنادي المصري، أن منتخب مصر يمتلك عناصر جيدة تجمع بين الشباب والخبرة، ولا بد من استغلالها.

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