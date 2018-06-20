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ترتيب مجموعة مصر وموعد مباراتها مع السعودية في مونديال روسيا

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 01:01 ص
ترتيب مجموعة مصر وموعد مباراتها مع السعودية في مونديال روسيا
منتخب مصر
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منى العوضي
 

 

نجح منتخب روسيا في احتلال صدارة المجموعة الأولى بعد اكتساح السعودية، بخمسة أهداف دون رد في أول مباراة ثم الفوز على مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس العالم.

 

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة الأولى بعد الخسارة من أوروجواي بهدف نظيف ثم السقوط أمام روسيا بثلاثية في المباراة الثانية ليخرج مبكرا من البطولة.

 

ويأتي ترتيب المجموعة الأولى كالتالي:

 

١- روسيا: ٦ نقاط

٢-أوروجواي: ٣ نقاط

٣- مصر: بدون نقاط

٤- السعودية: بدون نقاط

 

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر بنظيره السعودي في ختام دور المجموعات، على ملعب "فولجوجراد أرينا" يوم الإثنين المقبل والموافق ٢٥ يونيو في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر والرابعة بتوقيت فلسطين والسعودية والأردن.

ترتيب مجموعة مصر وموعد مباراتها مع السعودية في مونديال روسيا
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