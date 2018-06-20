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عاجل.. الطيران الإسرائيلي يقصف مواقع للمقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 01:01 ص
عاجل.. الطيران الإسرائيلي يقصف مواقع للمقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة
أرشيفية
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أ ش أ
 
قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، موقعًا للمقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة .

وذكرت مصادر فلسطينية، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية من طراز إف 16 استهدفت بصاروخين على الأقل موقعا للمقاومة يتبع لكتائب القسام غرب مدينة رفح جنوبي القطاع، ما أدى لاندلاع حريق في المكان.

وهرعت سيارات الدفاع المدني إلى المكان لإخماد الحريق الذي اندلع بالمكان، فيما أكدت مصادر طبية عدم وصول أي إصابات جراء القصف الإسرائيلي غرب رفح.
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