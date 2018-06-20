ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سما المصري لـ"فيفي عبده" بعد هزيمة المنتخب: "ارجعي يا فوفا كفاية"

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 12:51 ص
سما المصري لـفيفي عبده بعد هزيمة المنتخب: ارجعي يا فوفا كفاية
طباعة
الفجر الفني
 


وجهت الراقصة الاستعراضية سما المصري، رسالة للفنانة فيفي عبده، بعد هزيمة المنتخب في مباراته أمام نظيره منتخب روسيا، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" قائلة لها: "ارجعي يا فوفا كفاية". 


وكتبت المصري: " أنا قلت إحنا هنخسر لو ماروحتش روسيا وأهو حصل، معلش تتعوض ماتزعلوش هي دي الكورة، خلينا في الدلع باه وسيبكوا من النكد إحنا استوينا نكد هنلاقيها منين ولا منين".


وتابعت: "انتوا بس لو تنتخبوني وزيره سعادة صدقوني هنكسب كل الماتشات اضحكوا ادينا فرحنا شويه بدخولنا كأس العالم كده كده كنا هنخرج من الدور الأول أو التاني".


وسخرت من سفر مجموعة من الفنانين لمؤازرة المنتخب قائلة: "المهم حد يبقي يطمنا علي كابتن مجدي عبد الغني وعلى الفنانين اللي راحوا روسيا، يا رب محدش يضربهم ذي ماتش أم درمان ارجعي يافوفا كفاية يا فيفي أنا خايفة عليكي، حبيبي صلاح هو اللي مفرحني دايمًا، بحبك يا مصر".



المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا فيفي عبده فن سينما سما المصري دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
البرتغال
-
x
14:00
-
المغرب
أوروجواي
-
x
17:00
-
السعودية
إيران
-
x
20:00
-
أسبانيا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/20/2018 1:20:02 AM