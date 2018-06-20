سما المصري لـ"فيفي عبده" بعد هزيمة المنتخب: "ارجعي يا فوفا كفاية"





وجهت الراقصة الاستعراضية سما المصري، رسالة للفنانة فيفي عبده، بعد هزيمة المنتخب في مباراته أمام نظيره منتخب روسيا، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" قائلة لها: "ارجعي يا فوفا كفاية".





وكتبت المصري: " أنا قلت إحنا هنخسر لو ماروحتش روسيا وأهو حصل، معلش تتعوض ماتزعلوش هي دي الكورة، خلينا في الدلع باه وسيبكوا من النكد إحنا استوينا نكد هنلاقيها منين ولا منين".





وتابعت: "انتوا بس لو تنتخبوني وزيره سعادة صدقوني هنكسب كل الماتشات اضحكوا ادينا فرحنا شويه بدخولنا كأس العالم كده كده كنا هنخرج من الدور الأول أو التاني".





وسخرت من سفر مجموعة من الفنانين لمؤازرة المنتخب قائلة: "المهم حد يبقي يطمنا علي كابتن مجدي عبد الغني وعلى الفنانين اللي راحوا روسيا، يا رب محدش يضربهم ذي ماتش أم درمان ارجعي يافوفا كفاية يا فيفي أنا خايفة عليكي، حبيبي صلاح هو اللي مفرحني دايمًا، بحبك يا مصر".







