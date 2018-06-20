برودواي تشهد مسرحية موسيقية عن مايكل جاكسون اعتبارا من عام 2020

اتفقت مؤسسة تركة المغني مايكل جاكسون وشركة كولومبيا لايف ستيج يوم الثلاثاء على إقامة مسرحية موسيقية مستوحاة من حياة مغني البوب الراحل على أن تفتح في برودواي بنيويورك عام 2020.

وجاء في بيان من تركة جاكسون وشركة لايف ستيج أن لين نوتيج الحائزة على جائزة بوليتزر مرتين من قبل ستكتب قصة العرض الذي لم يحمل اسما بعد.



