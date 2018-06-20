برودواي تشهد مسرحية موسيقية عن مايكل جاكسون اعتبارا من عام 2020
الأربعاء 20/يونيو/2018 - 12:43 ص
رويترز
اتفقت مؤسسة تركة المغني مايكل جاكسون وشركة كولومبيا لايف ستيج يوم الثلاثاء على إقامة مسرحية موسيقية مستوحاة من حياة مغني البوب الراحل على أن تفتح في برودواي بنيويورك عام 2020.
وجاء في بيان من تركة جاكسون وشركة لايف ستيج أن لين نوتيج الحائزة على جائزة بوليتزر مرتين من قبل ستكتب قصة العرض الذي لم يحمل اسما بعد.
وتوفي جاكسون المعروف باسم ملك البوب عن 50 عاما عام 2009 بسبب جرعة زائدة من دواء مسكن.
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