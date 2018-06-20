خاص.. اتحاد الكرة يستقر على رحيل هيكتور كوبر بعد المونديال والبديل مصري

استقر مجلس اتحاد الكرة المصري، برئاسة هاني أبو ريدة، على توجيه الشكر إلى الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني الحالي للمنتخب الأول، عقب انتهاء بطولة كأس العالم روسيا 2018.

كان منتخب مصر تعرض لهزيمة قاسية أمام نظيره الروسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ثاني مواجهاته بالمجموعة الأولى بالمونديال، حيث خسر المباراة الأولى أمام أوروجواي بهدف نظيف، ليقترب من توديع البطولة.

وعلم "الفجر الرياضي" أن مجلس أبو ريدة استقر بشكل نهائي على رحيل كوبر عقب عودة الفراعنة من روسيا، وإقامة احتفالية لتوديع المدرب الذي قاد الفراعنة للتأهل للمونديال بعد غياب 28 عاما، كما نجح في تحقيق وصافة بطولة الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.





كما استقر مجلس إدارة الجبلاية على أن يكون المدرب القادم لمصر هو مدرب محلي مصري وليس أجنبيا.

ويلعب الفراعنة مباراته الأخيرة بدور المجموعات يوم الإثنين المقبل، أمام السعودية ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى.