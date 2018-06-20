ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

خاص.. اتحاد الكرة يستقر على رحيل هيكتور كوبر بعد المونديال والبديل مصري

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 12:41 ص
خاص.. اتحاد الكرة يستقر على رحيل هيكتور كوبر بعد المونديال والبديل مصري
هيكتور كوبر
طباعة
أحمد عبد الحفيظ
 

استقر مجلس اتحاد الكرة المصري، برئاسة هاني أبو ريدة، على توجيه الشكر إلى الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني الحالي للمنتخب الأول، عقب انتهاء بطولة كأس العالم روسيا 2018.

 

كان منتخب مصر تعرض لهزيمة قاسية أمام نظيره الروسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ثاني مواجهاته بالمجموعة الأولى بالمونديال، حيث خسر المباراة الأولى أمام أوروجواي بهدف نظيف، ليقترب من توديع البطولة.

 

وعلم "الفجر الرياضي" أن مجلس أبو ريدة استقر بشكل نهائي على رحيل كوبر عقب عودة الفراعنة من روسيا، وإقامة احتفالية لتوديع المدرب الذي قاد الفراعنة للتأهل للمونديال بعد غياب 28 عاما، كما نجح في تحقيق وصافة بطولة الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.


كما استقر مجلس إدارة الجبلاية على أن يكون المدرب القادم لمصر هو مدرب محلي مصري وليس أجنبيا.

 

ويلعب الفراعنة مباراته الأخيرة بدور المجموعات يوم الإثنين المقبل، أمام السعودية ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى.

المزيد عن: هيكتور كوبر منتخب مصر في روسيا منتخب مصر مصر الأخبار الرياضية اتحاد الكرة أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تستطيع مصر التأهل إلى دور الـ16 بمونديال روسيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
البرتغال
-
x
14:00
-
المغرب
أوروجواي
-
x
17:00
-
السعودية
إيران
-
x
20:00
-
أسبانيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/20/2018 1:20:02 AM