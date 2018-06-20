الجماهير المصرية من روسيا: "إحنا اتخطفنا" (فيديو)
الأربعاء 20/يونيو/2018 - 12:52 ص
جهاد جمال
عرضت فضائية "mbc"، مقطع فيديو لعدد من المشجعين المصريين بروسيا عقب الهزيمة التي لحقت بالمنتخب من قبل نظيره الروسي.
ورصد التقرير عددًا من ردود أفعال وتعليقات المواطنين حول المباراة، حيث قال أحد المواطنين: "إحنا اتخطفنا في آخر 10 دقائق"، فيما عقب البعض: "أنا قعدت أعيط من الحزن وانهرت".
كما عقب آخر الجماهير الروسية كانت تعزينا، فيما قال آخر: "الحمدلله جبنا جول بعد مجدي عبدالغني".
ورصد التقرير عددًا من ردود أفعال وتعليقات المواطنين حول المباراة، حيث قال أحد المواطنين: "إحنا اتخطفنا في آخر 10 دقائق"، فيما عقب البعض: "أنا قعدت أعيط من الحزن وانهرت".
كما عقب آخر الجماهير الروسية كانت تعزينا، فيما قال آخر: "الحمدلله جبنا جول بعد مجدي عبدالغني".