الجماهير المصرية من روسيا: "إحنا اتخطفنا" (فيديو)



ورصد التقرير عددًا من ردود أفعال وتعليقات المواطنين حول المباراة، حيث قال أحد المواطنين: "إحنا اتخطفنا في آخر 10 دقائق"، فيما عقب البعض: "أنا قعدت أعيط من الحزن وانهرت".



كما عقب آخر الجماهير الروسية كانت تعزينا، فيما قال آخر: "الحمدلله جبنا جول بعد مجدي عبدالغني".







عرضت فضائية "mbc"، مقطع فيديو لعدد من المشجعين المصريين بروسيا عقب الهزيمة التي لحقت بالمنتخب من قبل نظيره الروسي.