بطا يجدد تعاقده مع صانع ألعابه بالقسم الثالث

حصل الفريق الأول لكرة القدم في مركز شباب بطا على توقيع اللاعب هشام بكر صانع الألعاب، لمدة ثلاثة مواسم استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثالث.

ويعد بكر أحد مواليد 92 وسبق له اللعب في صفوف فريق بنها، قبل أن ينتقل لفريق بطا.

وصرح باسم عبد الستار المدير الفني لفريق بطا، بأن فترة الإعداد ستنطلق في 30 يونيو بمشاركة اللاعبين القدامى والجدد، مشيدا بتحديد التعاقد مع اللاعب هشام بكر لكونه أحد أعمدة الفريق الرئيسية.