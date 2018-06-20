‏كلام البنات.. جديد Ten Tv





تبدأ قناة ten tv في إذاعة برنامج "كلام البنات" عقب عيد الفطر مباشرة ليحل محل برنامج عسل أبيض الذي قررت إدارة القناة إلغائه واستبداله ببرنامج جديد يكون أكثر عصرية ومواكبة للأحداث، وهو برنامج اجتماعي جديد موجه للمرأة المصرية والعربية بشكل موسع.





ويقدم البرنامج المذيعات نرمين شريف وشيرين حمدي وسارة حنفي ومعهم طاقم الإعداد نفسه برئاسة تحرير عبير عبد الستار ورئيس التحرير التنفيذي محمود خليل وإخراج ماجد جمال.





ومن المقرر أن يبدأ البرنامج بديكور جديد وشكل جديد وفقرات أكثر تنوعًا وحيوية ويرتكز برنامج "كلام البنات" على كل ما تحتاجه الفتيات في حياتهن اليومية بدءً من التعليم والصحة مرورًا بالفاشون والأزياء والمكياج وليس انتهاء بالفكر وتنمية المجتمع الذي تعيش فيه.





ومن المقرر أن يبث البرنامج من الأحد للخميس في تمام الثالثة عصرًا لمدة ساعتين، وسيفرد مساحة كبيرة لعرض الأزمات والمشكلات الاجتماعية التي يمر بها المجتمع عامة والمرأة خاصة..



