أبرز أخبار التوك شو الثلاثاء 19/6/2018: تسريب امتحانات الثانوية ومسار العائلة المقدسة
الأربعاء 20/يونيو/2018 - 02:30 ص
رقية جمال - هدى عبدالرازق - ندى محمد - جهاد جمال - نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
هاني يوسف: السياحة الدينية ستعود بنفع كبير على الاقتصاد المصري (فيديو)
قال هاني يوسف، الخبير السياحي، إن الاهتمام برحلة العائلة المقدسة في مصر يعود بالنفع على العائد الاقتصادي من السياحة الدينية وهي الافضل لكونها بعيدة تماما عن السياسة، متابعا أن الدولة لم تتمكن من تهيئة الأوضاع بشكل كامل على طول الرحلة لاستقبال اعداد كبيرة من الزائرين، خاصة مع وجود 26 نقطة بطول الرحلة داخل مصر.
رضا حجازي: لن يحدث تسريب لامتحانات الثانوية العامة حتى نهايتها (فيديو)
قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه لن يحدث تسريبا لأي من امتحانات الثانوية العامة حتى آخر فترة الامتحان.
"قالوا إيه" تشعل ساحة بطرسبورج بـ روسيا (فيديو)
عرضت فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، مشاهد ترصد احتفالات المصريين في ساحات بطرسبورج، حيث يرفع المصريون الأعلام المصرية، ويغنون نشيد الصاعقة "قالوا إيه".
البابا تواضروس: مسار العائلة المقدسة ميزة تنافسية تخص مصر وحدها
قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة القبطية باعتبارها أقدم كيان شعبي في مصر، هي حارسة لهذا المسار عبر 20 قرن من الزمان، وخلال السنوات الأخيرة اهتمت الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزراء السياحة المتعاقبين بهذا المسار باعتباره ميزة تنافسية تخص مصر وحدها دون دول العالم بأكمله.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
هاني يوسف: السياحة الدينية ستعود بنفع كبير على الاقتصاد المصري (فيديو)
قال هاني يوسف، الخبير السياحي، إن الاهتمام برحلة العائلة المقدسة في مصر يعود بالنفع على العائد الاقتصادي من السياحة الدينية وهي الافضل لكونها بعيدة تماما عن السياسة، متابعا أن الدولة لم تتمكن من تهيئة الأوضاع بشكل كامل على طول الرحلة لاستقبال اعداد كبيرة من الزائرين، خاصة مع وجود 26 نقطة بطول الرحلة داخل مصر.
رضا حجازي: لن يحدث تسريب لامتحانات الثانوية العامة حتى نهايتها (فيديو)
قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه لن يحدث تسريبا لأي من امتحانات الثانوية العامة حتى آخر فترة الامتحان.
"قالوا إيه" تشعل ساحة بطرسبورج بـ روسيا (فيديو)
عرضت فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، مشاهد ترصد احتفالات المصريين في ساحات بطرسبورج، حيث يرفع المصريون الأعلام المصرية، ويغنون نشيد الصاعقة "قالوا إيه".
البابا تواضروس: مسار العائلة المقدسة ميزة تنافسية تخص مصر وحدها
قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة القبطية باعتبارها أقدم كيان شعبي في مصر، هي حارسة لهذا المسار عبر 20 قرن من الزمان، وخلال السنوات الأخيرة اهتمت الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزراء السياحة المتعاقبين بهذا المسار باعتباره ميزة تنافسية تخص مصر وحدها دون دول العالم بأكمله.
شاهد.. زوجات وأسر لاعبي المنتخب أثناء الاستعداد لمباراة مصر وروسيا
عرضت فضائية "mbc"، مقطع فيديو لزوجات وأسر لاعبي المنتخب الوطني أثناء استعدادهم للمباراة التي ستقام بعد قليل بين المنتخب المصري ونظيره الروسي.
مصطفى الفقي: علاقتنا بالعالم "ندية" ولا نخضع لأي قوة
قال المفكر مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، ان علاقتنا الآن علاقة ندية بالعالم كله، مستكملًا نحن لا نخضع لأي قوة في العالم أي إن كانت، مضيفًا مصلحة مصر أولًا وأخيرًا.
عرضت فضائية "mbc"، مقطع فيديو لزوجات وأسر لاعبي المنتخب الوطني أثناء استعدادهم للمباراة التي ستقام بعد قليل بين المنتخب المصري ونظيره الروسي.
مصطفى الفقي: علاقتنا بالعالم "ندية" ولا نخضع لأي قوة
قال المفكر مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، ان علاقتنا الآن علاقة ندية بالعالم كله، مستكملًا نحن لا نخضع لأي قوة في العالم أي إن كانت، مضيفًا مصلحة مصر أولًا وأخيرًا.
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