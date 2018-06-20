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مدرب روسيا يحرج صحفيا مصريا عقب مواجهة الفراعنة

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 12:25 ص
مدرب روسيا يحرج صحفيا مصريا عقب مواجهة الفراعنة
مدرب روسيا
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ريهام عبد المحسن
 

أعرب تشيرتشوف المدير الفني لروسيا عن سعادته بالفوز على مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف في ثاني مواجهاتهم في كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا.


وقال تشيرتشيسوف موجهاً حديثه لأحد الصحفيين في تصريحات في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "سأجيب عما قدمه لاعبينا وعليك سؤال مدرب منتخب مصر عن مستوى لاعبيه".

 

ووجه له صحفي مصري سؤالاً قال فيه: "ما رأيك بالمنتخب المصري وهل كنت مصدوماً منهم ورؤية مستوى صلاح ؟". ورد عليه تشيرتشيسوف قائلاً: "سواء كنت مصدوما أو متفاجئا فأنت من يجب أن يجيب على هذا السؤال، نحن حضرنا أنفسنا لهذه المباراة".

 

وأضاف: "سجلنا هدفا مبكرا بالشوط الثاني وهذا أربك المنتخب المصري واستغلينا ذلك، وأيضاً لا أدري مدى صحة ركلة الجزاء، الآراء منقسمة ولكن الأهم هو تحقيق الفوز".

 

واختتم تشيرتشيسوف تصريحاته قائلاً: "أتمنى أن تكون هنالك مزيد من الأيام السعيدة مثل هذه".

 

 

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