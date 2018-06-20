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حاوي عرب الرمل ينتقل لميت خاقان

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 12:18 ص
حاوي عرب الرمل ينتقل لميت خاقان
محمد إسماعيل
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مصطفى الجندي
 

 

حصل فريق ميت خاقان، الذي يشارك بالمجموعة الثامنة بدوري القسم الثالث على توقيع محمد إسماعيل لاعب وسط فريق عرب الرمل في صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم.

 

ويعد إسماعيل المُلقّب بالحاوي أحد ناشئي الجونة وطلائع الجيش والإسماعيلي، ولعب لأربعة مواسم متتالية ضمن صفوف عرب الرمل.

 

ويجيد اللاعب - مواليد 94 - المشاركة في مركزي وسط الملعب، والظهير الأيسر، ويعد أحد الإضافات القوية لميت خاقان في الموسم الجديد.

المزيد عن: مظاليم محمد إسماعيل عرب الرمل رياضة الحاوي الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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