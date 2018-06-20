عاجل.. هيكتور كوبر يرد على تذمر الحضري واعتراضه على تشكيل المنتخب

أكد هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني عقب الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل من روسيا في ثاني مواجهاتهم في كأس العالم، والمقامة حاليًا بروسيا بأنهم سيحاولون إنهاء المونديال بشكل أفضل من البداية.

وسأل أحد الصحفيين كوبر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، قائلاً: " أمام الأوروغواي نجحتم بإيقاف اثنان من أفضل المهاجمين بالعالم ولكن هذا لم يحدث أمام روسيا ما السبب ؟ ليرد هيكتور قائلاً : " الأخطاء واردة الحصول وأحياناً سوء التمركز، لقد حصلنا على فرص جيدة في المباراة ضد روسيا لنسجل".

وسأله صحفي آخر: "سمعنا هنالك مشاكل بالمنتخب منها اعتراض الحضري على التشكيلة وهل ستستمر مع المنتخب؟" أجاب كوبر :"سنحاول إنهاء المونديال بأفضل شكل ممكن بالبداية، كل لاعب يريد اللعب ولكن ١١ لاعب يمكنه اللعب والقرار بالنهاية يعود لي".

وعن جاهزية صلاح كليا وماذا سيتغير لو لم يتعرض للإصابة بنهائي الأبطال ؟ قال كوبر :"لا أحد ينكر أهمية صلاح بالمنتخب، لا أدري ماذا كان سيحدث لو لم يتعرض للإصابة وهذا سؤال صعب الإجابة عليه لكنه سيقدم جودة أعلى".

وتابع: "بالنسبة لدفاعنا، الفريق قام بعمل جيد ولكن لعبنا ١٠-١٢ دقيقة سيئة ارتكبنا بها العديد من الأخطاء".

وعلق كوبر على استمراره مع المنتخب قائلاً: " بقائي من عدمه هو لا يعتمد علي، إن كان المسؤولون غير سعداء بي فسأكون أول من يغادر المنتخب".

واختتم كوبر تصريحاته قائلاً: "بشكل عام أنا سعيد لما قدمناه لأن اللاعبين قدموا أفضل ما لديهم".