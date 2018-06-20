زي النهاردة بتاريخ 20 - 06 - 2018

*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 20 - 06 - 2018

** أحداث





* 451 - وقوع "معركة السهول القطالونية" بين القوات الرومانية بقيادة فلافيوس أيتيوس والهون بقيادة أتيلا.





* 1214 - تأسيس جامعة أوكسفورد في المملكة المتحدة.





* 1544 - وصول حسن باشا بن خير الدين بربروس الى الجزائر واليا عليها.





* 1605 - اغتيال قيصر روسيا فيودور الثاني بعد ثلاثة أشهر فحسب قضاها في منصب القيصر.





* 1800 - السلطات الفرنسية تغلق الجامع الأزهر وذلك عقب اغتيال الجنرال كليبر على يد سليمان الحلبي، وظل المسجد مغلقًا حتى خروج الفرنسيين من مصر.





* 1837 - الملكة فيكتوريا تتولى حكم المملكة المتحدة.





* 1877 - ألكسندر غراهام بيل ينجز أول شبكة هاتفية في العالم في مدينة هاميلتون بكندا.





* 1930 - وزير خارجية العراق نوري السعيد يوقع مع المندوب السياسي البريطاني معاهدة تحالف مدتها 25 سنة.





* 1944 - انتهاء معركة بحر الفلبين بنصر ساحق للبحرية الأمريكية وذلك في الحرب العالمية الثانية.





* 1960 - الإعلان عن استقلال مالي والسنغال.





* 1963 - ربط الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بخط هاتف ساخن خلال الحرب الباردة.





* 1991 - اختيار برلين عاصمة لألمانيا الموحدة وذلك بعد تصويت برلماني كانت نتيجته موافقة 336 مقابل 321 صوت معارض.





* 1994 - وقوع عملية تفجير في ضريح الإمام علي الرضا بمدينة مشهد الإيرانية ما أسفرت عن مقتل 25 زائراً وجرح المئات.





* 2001 - انتخاب برفيز مشرف رئيسًا لباكستان.





* 2003 - تأسيس مؤسسة ويكيميديا.





* 2009 - انتحاري يفجر نفسه عند قبر الخميني مسفرًا عن مقتله وجرح زائرَين، وذلك في أعقاب الاضطرابات التي تلت الانتخابات الرئاسية.





* 2010 - إيران تنفذ حكم الإعدام بزعيم حركة جند الله عبد الملك ريغي وذلك لدورة في العديد من العمليات المسلحة في محافظة سيستان وبلوتشستان.





* 2010 - إجراء الانتخابات الرئاسية في بولندا لانتخاب خلف للرئيس ليخ كاتشينسكي الذي توفي إثر تحطم طائرته في 10 أبريل، وقد فشل أي من المرشحين في الحصول على نسبة من الأصوات تتجاوز 50%، حيث رئيس الدولة بالوكالة برونيسواف كوموروفسكي على ما نسبته 41.22% من الأصوات، مقابل 36.74% من الأصوات لياروسلاف كاتشينسكي الأخ التوأم للرئيس الأسبق، وقد تقرر إجراء جولة إعادة في 4 يوليو.





* 2012 - المحكمة الدستورية في الكويت تبطل انتخابات مجلس الأمة، وتلغي قرار حل مجلس 2009 الذي حل في ديسمبر الماضي وتعيد له سلطاته.





* 2015 - ويكيليكس تنشر 60 ألف برقية من البرقيات الدبلوماسية السعودية.





* 2016 - الحكومة البحرينية تسقط الجنسية البحرينية عن المرجع الشيعي الأعلی للبلاد عيسى أحمد قاسم.









** مواليد





* 235 ق.م - سكيبيو الإفريقي، قنصل وقائد روماني.





* 1005 - الظاهر لإعزاز دين الله، الخليفة الفاطمي السابع والإمام السابع عشر من أئمة الشيعة الإسماعيلية.





* 1469 - جان غالياتسو سفورزا، دوق دوقية ميلانو.





* 1566 - سييسموند فاسا، ملك بولندا.





* 1861 - فريدريك هوبكنس، عالم كيمياء حيوية إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1929.





* 1866 - نينوميا تشوهاتشي، مخترع ياباني.





* 1926 - رحبعام زئيفي، سياسي إسرائيلي.





* 1928 - جان ماري لوبان، سياسي فرنسي.





* 1934 - روزانا بوديستا، ممثلة إيطالية.





* 1940 - محمد حمزة، شاعر مصري.





* 1945 - أحمد بدير، ممثل مصري.





* 1949 - ليونيل ريتشي، مغني أمريكي.





* 1950 - نوري المالكي، رئيس وزراء العراق.





* 1952 - جون غودمان، ممثل أمريكي.





* 1953 - سلوم حداد، ممثل سوري.





* 1954 - ايلان رامون، رائد فضاء إسرائيلي.





* 1956 - أحمد المليفي، حقوقي وسياسي كويتي.





* 1956 - ربيع شهاب، ممثل أردني.





* 1956 - بيتر ريد، لاعب ومدرب كرة قدم إنجليزي.





* 1963 - هيروشي أوساكا، رسام أنمي ياباني.





* 1966 - عماد ناصف، صحفي وكاتب مصري.





* 1967 - نيكول كيدمان، ممثلة أسترالية.





* 1967 - سحر رامي، ممثلة مصرية.





* 1969 - مالفاي واشنطن، لاعب كرة مضرب أمريكي.





* 1969 - مليكة مستظرف، كاتبة وروائية مغربية.





* 1970 - رشيد بن الحسن، ابن الحسن الثاني ملك المغرب.





* 1970 - أندريا ناليس، سياسية ألمانية.





* 1975 - دانييل زيتكا، لاعب كرة قدم تشيكي.





* 1976 - جوليانو بيليتي، لاعب كرة قدم برازيلي.





* 1978 - فرانك لامبارد، لاعب كرة قدم إنجليزي.





* 1980 - فرانكو سيميولي، لاعب كرة قدم إيطالي.





* 1982 - أليكسي بيريزوتسكي، لاعب كرة قدم روسي.





* 1982 - فاسيلي بريزيفتسكي، لاعب كرة قدم روسي.





* 1986 - عادل حمود، لاعب كرة قدم كويتي.









** وفيات





* 1800 - أبراهام جوتهيلف كيستنر، شاعر وعالم رياضيات ألماني.





* 1837 - ويليام الرابع، ملك المملكة المتحدة.





* 1958 - كورت ألدر، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1950.





* 1985 - حقي الشبلي، فنان عراقي.





* 1969 - الشيخ محمد صديق المنشاوى.





* 1995 - إميل سيوران، فيلسوف روماني.





* 2005 - جاك كيلبي، مهندس كهربائي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2000.





* 2007 - نازك الملائكة، شاعرة عراقية.





* 2008 - محمد الجناحي، ممثل إماراتي.





* 2010 - روبيرتو روزاتو، لاعب كرة قدم إيطالي.





* 2010 - عبد الملك ريغي، زعيم حركة جند الله.









** أعياد ومناسبات





* يوم اللاجئ العالمي.



