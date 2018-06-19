عاجل.. تحرير مطار الحديدة باليمن

أعلن العميد الركن عبد السلام الشحي قائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربي تحرير مطار الحديدة بمشاركة ألوية العمالقة وإسناد من التحالف العربي.





وكان قد أعلن قائد اللواء الأول بقوات العمالقة، العميد رائد الحبهي أن قواته نجحت في السيطرة التامة على مطار الحديدة، وبدأت في تطيره من الألغام.





وقال القائد في تصريحات نشرتها "سكاي نيوز" أن قواته "تنتظر ساعة الصفر لدخول مدينة الحديدة في الأيام القليلة القادمة، بعد نجاحها في تحرير المطار الاستراتيجي".



