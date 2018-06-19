محمد دياب: رسميا مصر مخرجتش من المونديال

أكد المخرج محمد دياب، أن مصر لم تغادر بشكل رسمي بطولة كأس العالم، وذلك بعد خسارة المنتخب الوطني أمام روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف.





وكتب دياب، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رسميا مصر مخرجتش. لو الاورجواي خسرت الماتشين الجايين و احنا كسبنا السعوديه بفرق اهداف نصعد. خيال طبعا بس علي الورق مخرجناش.".



