وزير إسرائيلي يهاجم حماس وحركة المقاطعة الدولية لبلاده

وصف وزير إسرائيلي حركة حماس ومنظمة المقاطعة الدولية لبلاده بالكذب والكراهية.





وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء، اليوم، الثلاثاء، 19 يونيو، بأن وزير الشؤون الاستراتيجية، جلعاد أردان، وصف حركة حماس ومنظمة المقاطعة الدولية لإسرائيل "BDS" بالكذب وكراهية بلاده، وذلك خلال كلمته بالمؤتمر الدولي لمجموعة" GC4I" الموالية لإسرائيل بمدنية القدس المحتلة.





وذكرت الصحيفة العبرية أن المؤتمر الدولي لمجموعة" GC4I" الموالية لإسرائيل، وهو الائتلاف الدولي الموالي لإسرائيل، والمكون من 150 رؤساء منظمات موالية لإسرائيل، ورؤساء جاليات يهودية ونشطاء يهود حول العالم يحاربون حركة المقاطعة الدولية، وهو المؤتمر الذي يعقد سنويا لمساندة إسرائيل.





وشدد الوزير الإسرائيلي على وصف حركة حماس بـ"الإرهابية"، وهدفها تدمير دولة إسرائيل، وهو هدف مشترك لأكثر من منظمة وحركة فلسطينية، أهمها حركة الجبهة الشعبية، وهما يتفقان مع حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل في نيتها تدمير إسرائيل.



