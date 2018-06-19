كوبر يصرح: "لولا إصابة صلاح لكان سيظهر بأداء أفضل"

تلقي المنتخب المصري هزيمة قاسية علي يد نظيره الروسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى، في مونديال روسيا 2018، ليودع بصورة رسمية البطولة الأكبر مبكرًا.





وأشار هيكتور كوبر مدرب المنتخب الوطني بقوله مدافعًا عن النجم الدولي محمد صلاح: "لا أحد ينكر أهمية محمد صلاح بالنسبة للمنتخب المصري".



