كوبر يصرح: "لولا إصابة صلاح لكان سيظهر بأداء أفضل"
الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 11:17 م
عمر عبد العزيز
تلقي المنتخب المصري هزيمة قاسية علي يد نظيره الروسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى، في مونديال روسيا 2018، ليودع بصورة رسمية البطولة الأكبر مبكرًا.
وأشار هيكتور كوبر مدرب المنتخب الوطني بقوله مدافعًا عن النجم الدولي محمد صلاح: "لا أحد ينكر أهمية محمد صلاح بالنسبة للمنتخب المصري".
وواصل: "لا أدري ماذا كان سيحدث لو لم يتعرض اللاعب للإصابة، وهذا سؤال يصعب الإجابة عليه، ولكنه كان سيقدم جودة وأداء أفضل".