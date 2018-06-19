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كوبر يصرح: "لولا إصابة صلاح لكان سيظهر بأداء أفضل"

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 11:17 م
كوبر يصرح: لولا إصابة صلاح لكان سيظهر بأداء أفضل
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عمر عبد العزيز
 

تلقي المنتخب المصري هزيمة قاسية علي يد نظيره الروسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى، في مونديال روسيا 2018، ليودع بصورة رسمية البطولة الأكبر مبكرًا.


وأشار هيكتور كوبر مدرب المنتخب الوطني بقوله مدافعًا عن النجم الدولي محمد صلاح: "لا أحد ينكر أهمية محمد صلاح بالنسبة للمنتخب المصري".


وواصل: "لا أدري ماذا كان سيحدث لو لم يتعرض اللاعب للإصابة، وهذا سؤال يصعب الإجابة عليه، ولكنه كان سيقدم جودة وأداء أفضل".

المزيد عن: منتخب مصر محمد صلاح كوبر رياضة روسيا
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