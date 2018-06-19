عاجل.. اتحاد الكرة يحسم مصير كوبر بعد الخسارة أمام روسيا
الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 11:11 م
مني العوضي
نجح المنتخب الروسي في تحقيق على نظيره المصري، بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى للمونديال.
وسجل أحمد فتحي لاعب منتخب مصر هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 47 من عمر اللقاء، قبل أن يعزز تشيرشيف الهدف الثاني في الدقيقة 59، وسجل دزوبا الهدف الثالث في الدقيقة 62، وأحرز محمد صلاح هدف مصر الوحيد في الدقيقة 72 .
واتفق أعضاء اتحاد الكرة المصري "الجبلاية" على رحيل كوبر وجهاز بالكامل بعد لقاء القراعنة المقبل أمام السعودية في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم.
وودع منتخب مصر بشكل شبه رسمي بطولة كأس العالم بعد الخسارة من روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، والهزيمة قبلها من من أوروجواي بهدف نظيف سجله خوسيه خيمينيز في الدقائق الأخيرة من المباراة.
ولم يتبقى أمام مصر للبقاء في البطولة سوى فوز السعودية على أوروجواي ومن ثم تحقيق الفوز على السعودية في المباراة المقبلة وهزيمة الأوروجواي من روسيا في الجولة الأخيرة وهي فرصة مستحيلة.
ويحتل منتخب روسيا صدارة المجموعة الأولى بـ 6 نقاط ثم منتخب أوروجواي في المركز الثاني بثلاث نقاط.
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