عاجل.. اتحاد الكرة يحسم مصير كوبر بعد الخسارة أمام روسيا

نجح المنتخب الروسي في تحقيق على نظيره المصري، بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى للمونديال.









وسجل أحمد فتحي لاعب منتخب مصر هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 47 من عمر اللقاء، قبل أن يعزز تشيرشيف الهدف الثاني في الدقيقة 59، وسجل دزوبا الهدف الثالث في الدقيقة 62، وأحرز محمد صلاح هدف مصر الوحيد في الدقيقة 72 .