إنجي علاء بعد خسارة المنتخب: "الحمدلله على كل شئ"

أعرب السيناريست ومصممة الأزياء إنجي علاء عن استيائها من هزيمة منتخب مصر لكرة القدم في مباراته الثانية أمام المنتخب الروسي بثلاثة أهداف لهدف ضمن مبارايات المجموعة الأولى في نهائيات كأس العالم ٢٠١٨ المقامة بروسيا.



