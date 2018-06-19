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إنجي علاء بعد خسارة المنتخب: "الحمدلله على كل شئ"

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 11:04 م
إنجي علاء بعد خسارة المنتخب: الحمدلله على كل شئ
إنجي علاء
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شيماء عطية
 
أعرب السيناريست ومصممة الأزياء إنجي علاء عن استيائها من هزيمة منتخب مصر لكرة القدم في مباراته الثانية أمام المنتخب الروسي بثلاثة أهداف لهدف ضمن مبارايات المجموعة الأولى في نهائيات كأس العالم ٢٠١٨ المقامة بروسيا.

وكتبت "إنجي" في تغريدة له عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات "تويتر": "‏حسبي الله ونعم الوكيل في اللي خلي لاعب أدائه واصل لكده يلعب في مركز صانع الألعاب..كل مرة نقول مش نافع وبيعطل الهجمات محدش يسمع..طيب الماتش ده بس مينزلش..كفاية بقي..مش كده العند!! الحمد لله علي كل شيء.. ‏⁧‫#مصر_روسيا‬⁩".

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