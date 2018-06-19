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بريطانيا: الشرطة تحقق بـ"انفجار صغير"بمحطة للقطارات

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 11:05 م
بريطانيا: الشرطة تحقق بـانفجار صغيربمحطة للقطارات
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رويترز
 
قالت الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء إنها تحقق في سبب "انفجار صغير" في محطة ساوثغيت لقطارات الأنفاق في شمال لندن، وإنها تنصح الناس بتجنب المنطقة.

وقالت شرطة لندن على تويتر: "التحقيقات مستمرة لمعرفة سبب انفجار صغير".

وأضافت: "لسنا على علم بأي إصابات خطيرة".

وقالت الشرطة البريطانية، إن "عدداً قليلاً من الناس" تلقى علاجاً طبياً بعد وقوع ما وصفته بانفجار بسيط في محطة ساوثجيت لمترو الأنفاق في شمال لندن".

وقالت شرطة النقل البريطانية على تويتر: "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات خطيرة كما أن التحقيقات مستمرة".
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